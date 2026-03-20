100 yıl önce yapıldığına kimse inanmıyor! İşte 1930’lu yılların akıllı evi

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 16:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Akıllı ev teknolojisinin sanılandan çok daha eski olduğu ortaya çıktı. 1930'larda Michigan'da yaşayan mucit W.J. Moore'un geliştirdiği sistemler, uzaktan ışık kontrolünden otomatik kapılara kadar birçok özelliği barındırıyordu. Bu ev, modern teknolojinin erken bir örneği sayılıyor.

Bugün sesli komutlarla çalışan evler hayatın parçası haline geldi. Ancak bu fikrin geçmişi düşündüğümüzden çok daha eskiye uzanıyor. ABD'nin Michigan eyaletindeki Caro kasabasında bulunan sıra dışı bir ev, akıllı ev kavramının 1930'larda bile uygulandığını ortaya koydu. "American Pickers" programında tanıtılan yapı, izleyenleri şaşkına çevirdi.

🧠 BİR MUCİDİN EVİ: SIRADAN DEĞİL W.J. Moore, yalnızca bir ev sahibi değil, aynı zamanda dönemin ötesinde düşünen bir mucitti. 1800'lerin sonunda kurduğu telefon şirketiyle teknolojiye yön veren Moore, bu birikimini yaşadığı eve taşıdı. Evi klasik bir konut olmaktan çıkarıp adeta bir deney alanına dönüştürdü. Günlük yaşamı kolaylaştırmak için geliştirdiği sistemler, o dönem için oldukça ileri bir yaklaşımı temsil ediyordu.

⚙️ ANALOG SİSTEMLERLE BÜYÜK FİKİRLER Bilgisayarların henüz olmadığı bir dönemde kurulan bu sistemler tamamen mekanikti. Ancak işlevleri bugünkü teknolojiyi hatırlatacak kadar gelişmişti. Moore'un evinde, makara düzenekleriyle çalışan otomasyon sistemleri bulunuyordu. Atölyesinde kullandığı kapı sistemi, günümüz garaj kapılarının erken bir örneği gibiydi.

Arka bahçedeki havuzun üzerine kurduğu hat ise onun sadece işlevselliği değil, eğlenceyi de düşündüğünü gösteriyordu. Bu düzeneklerin kullanıldığına dair eski fotoğraflar hala mevcut.