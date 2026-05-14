10 yılı devirdiler: Sinem Kobal'dan yıl dönümü paylaşımı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. İki çocuklarıyla gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü çiftten Sinem Kobal, yıl dönümüne özel yaptığı romantik paylaşımlarla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, mutlu birlikteliklerinde bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. 2016 yılında Cunda Adası'nda gerçekleşen masalsı bir düğünle hayatlarını birleştiren ikili, bugün evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutluyor.

Özel hayatlarını büyük bir titizlikle kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden çift, bu anlamlı günü sosyal medya üzerinden yaptıkları nadir paylaşımlardan biriyle taçlandırdı.

"14.05.2026" NOTUYLA NOSTALJİK KARELER

Sinem Kobal, kişisel sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekilmiş nostaljik fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, paylaşımına sadece kalp emojisi ve bugünün tarihi olan "14.05.2026" notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma, hem hayranlarından hem de sanat camiasından "Maşallah" ve "Nice mutlu yıllara" mesajları yağdı.

MAGAZİNİN "ÖRNEK ÇİFTİ"

Gözlerden uzak, sansasyondan kaçınan tavırlarıyla magazin dünyasının en "sorunsuz ilerleyen" ilişkilerinden birine imza atan çift, her açıklamalarında aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu hissettiriyor.

2020 yılında büyük kızları Lalin'i, 2022 yılında ise küçük kızları Leyla'yı kucaklarına alan ikili, çocuklarının yüzlerini sosyal medyada göstermemeyi tercih ediyor.

Güzel oyuncu, daha önce katıldığı bir programda eşiyle tanışma anına dair yaptığı samimi açıklamalar, yıl dönümü vesilesiyle yeniden gündeme geldi.

Kobal, eşi İmirzalıoğlu'na ilk görüşte nasıl aşık olduğunu ve evliliğe bakış açısını şu sözlerle özetledi:

"TUTTU KOLUMDAN ÇEKTİ"

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile ilk karşılaşmalarını anlatırken heyecanını gizleyemedi. "Tanıştığınız anı hatırlıyor musun?" sorusuna verdiği yanıt, ikili arasındaki çekimin ilk andan itibaren ne kadar güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte:

"Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki."

"MESELE EVLİLİK DEĞİL, PARTNERİNLE NE YAŞADIĞIN"

Güzel oyuncu, sadece bir imza olarak görmediği evlilik kurumuna dair derinlikli düşünceleriyle de dikkat çekti. Evliliğin ancak doğru kişiyle anlam kazandığını savunan Kobal, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesele aslında evlilik değil. Mesele, hayatını geçirmeye gönüllü olduğun partnerinle ne yaşadığınla ilgili. Paylaştığın sevgi, saygı, emek önemli. Birbirini seven iki ruh karşılaştığında o emeği vermek istiyor ve evlilik de güzel bir yol çiziyor. Aile oluyorsun, kökleniyorsun. Sana daha güçlü hissettiriyor. Sırf evlenmek için evlenmeyi doğru bulmuyorum. Evlilik ve aile kavramı her zaman değerini koruyor."

