10 yılı devirdiler: Sinem Kobal'dan yıl dönümü paylaşımı
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. İki çocuklarıyla gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü çiftten Sinem Kobal, yıl dönümüne özel yaptığı romantik paylaşımlarla sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, mutlu birlikteliklerinde bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. 2016 yılında Cunda Adası'nda gerçekleşen masalsı bir düğünle hayatlarını birleştiren ikili, bugün evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutluyor.
Özel hayatlarını büyük bir titizlikle kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden çift, bu anlamlı günü sosyal medya üzerinden yaptıkları nadir paylaşımlardan biriyle taçlandırdı.
"14.05.2026" NOTUYLA NOSTALJİK KARELER
Sinem Kobal, kişisel sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekilmiş nostaljik fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, paylaşımına sadece kalp emojisi ve bugünün tarihi olan "14.05.2026" notunu düştü.
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma, hem hayranlarından hem de sanat camiasından "Maşallah" ve "Nice mutlu yıllara" mesajları yağdı.
MAGAZİNİN "ÖRNEK ÇİFTİ"
Gözlerden uzak, sansasyondan kaçınan tavırlarıyla magazin dünyasının en "sorunsuz ilerleyen" ilişkilerinden birine imza atan çift, her açıklamalarında aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu hissettiriyor.