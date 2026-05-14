10 yılı devirdiler: Sinem Kobal'dan yıl dönümü paylaşımı

"Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki."

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile ilk karşılaşmalarını anlatırken heyecanını gizleyemedi. "Tanıştığınız anı hatırlıyor musun?" sorusuna verdiği yanıt, ikili arasındaki çekimin ilk andan itibaren ne kadar güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte:

Kobal, eşi İmirzalıoğlu'na ilk görüşte nasıl aşık olduğunu ve evliliğe bakış açısını şu sözlerle özetledi:

Güzel oyuncu, daha önce katıldığı bir programda eşiyle tanışma anına dair yaptığı samimi açıklamalar, yıl dönümü vesilesiyle yeniden gündeme geldi.

"MESELE EVLİLİK DEĞİL, PARTNERİNLE NE YAŞADIĞIN"

Güzel oyuncu, sadece bir imza olarak görmediği evlilik kurumuna dair derinlikli düşünceleriyle de dikkat çekti. Evliliğin ancak doğru kişiyle anlam kazandığını savunan Kobal, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesele aslında evlilik değil. Mesele, hayatını geçirmeye gönüllü olduğun partnerinle ne yaşadığınla ilgili. Paylaştığın sevgi, saygı, emek önemli. Birbirini seven iki ruh karşılaştığında o emeği vermek istiyor ve evlilik de güzel bir yol çiziyor. Aile oluyorsun, kökleniyorsun. Sana daha güçlü hissettiriyor. Sırf evlenmek için evlenmeyi doğru bulmuyorum. Evlilik ve aile kavramı her zaman değerini koruyor."