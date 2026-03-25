10 bin polis alımı yapılacak: 33. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihi açıklandı

33. Dönem POMEM kapsamında sınav yerleri erişime açıldı. 64 binden fazla aday, sınav merkezi ve tarih bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Süreçte fiziki yeterlilik ve mülakat aşamaları belirleyici olacak. İşte baraj puanı ve sınav aşamaları…

Polis Akademi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM alımı için adayların sınav merkezi ve tarih bilgilerini erişime sundu. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle resmi internet sitesi üzerinden kendi sınav yerlerini görüntüleyebilecek. Yapılan açıklamaya göre bu duyuru resmi bildirim yerine geçiyor; adaylara ayrıca fiziki ya da dijital bir belge gönderilmeyecek.

33. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN? Genel bir sınav takvimi açıklanmadı. Her adayın sınav günü ve merkezi sistem üzerinden ayrı tanımlandı. Adaylar sınav merkezi ve tarih bilgilerine Polis Akademisi'nin resmi sitesi (pa.edu.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişebiliyor. Bu duyuru resmi tebligat sayılıyor; ayrıca belge gönderimi yapılmayacak.

SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK? Süreç; başvuru kabulü, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarından oluşuyor. Fiziki parkurdan geçen adaylar mülakata çağrılıyor. Fiziki yeterlilikte en az 60 puan, mülakatta ise en az 70 puan şartı bulunuyor. Nihai başarı puanı üç sınavın birleşimi ile hesaplanıyor. Başarı puanına KPSS'nin %25'i, fiziki yeterlilik sınavının %25'i ve mülakat paunının %50'si dahil ediliyor.

10 BİN KİŞİ ALINACAK Bu dönem toplam 10 bin aday eğitime alınacak. Kontenjanın büyük bölümü lisans mezunlarına ayrıldı. Erkek ve kadın adaylarda kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı: Eğitim Düzeyi Erkek Kadın Lisans Mezunu 6.800 1.200 Önlisans Mezunu 1.700 300