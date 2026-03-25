10 bin polis alımı yapılacak: 33. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihi açıklandı

33. Dönem POMEM kapsamında sınav yerleri erişime açıldı. 64 binden fazla aday, sınav merkezi ve tarih bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Süreçte fiziki yeterlilik ve mülakat aşamaları belirleyici olacak. İşte baraj puanı ve sınav aşamaları…

Polis Akademi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM alımı için adayların sınav merkezi ve tarih bilgilerini erişime sundu. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle resmi internet sitesi üzerinden kendi sınav yerlerini görüntüleyebilecek. Yapılan açıklamaya göre bu duyuru resmi bildirim yerine geçiyor; adaylara ayrıca fiziki ya da dijital bir belge gönderilmeyecek.

33. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

Genel bir sınav takvimi açıklanmadı. Her adayın sınav günü ve merkezi sistem üzerinden ayrı tanımlandı. Adaylar sınav merkezi ve tarih bilgilerine Polis Akademisi'nin resmi sitesi (pa.edu.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişebiliyor. Bu duyuru resmi tebligat sayılıyor; ayrıca belge gönderimi yapılmayacak.

SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?

Süreç; başvuru kabulü, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarından oluşuyor. Fiziki parkurdan geçen adaylar mülakata çağrılıyor.

Fiziki yeterlilikte en az 60 puan, mülakatta ise en az 70 puan şartı bulunuyor. Nihai başarı puanı üç sınavın birleşimi ile hesaplanıyor. Başarı puanına KPSS'nin %25'i, fiziki yeterlilik sınavının %25'i ve mülakat paunının %50'si dahil ediliyor.

10 BİN KİŞİ ALINACAK

Bu dönem toplam 10 bin aday eğitime alınacak. Kontenjanın büyük bölümü lisans mezunlarına ayrıldı. Erkek ve kadın adaylarda kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:

Eğitim DüzeyiErkekKadın
Lisans Mezunu6.8001.200
Önlisans Mezunu1.700300
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, KPSS'den taban puanı alması ve 30 yaş sınırını aşmamış olması gerekiyor.

Fiziki yeterlilik kriterleri kapsamında adaylarda boy ve beden kitle indeksi şartı aranıyor. Erkek adayların en az 167 cm, kadın adayların ise en az 162 cm boya sahip olması gerekiyor. Ayrıca adayların beden kitle indeksinin 18 ile 27 aralığında olması da şartlar arasında yer alıyor.

EĞİTİM SÜRECİ ADAYLARA NE SUNUYOR?

POMEM eğitimi yatılı, üniformalı ve ücretsiz yürütülüyor. Barınma, beslenme ve sağlık giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Eğitimi tamamlayan adaylar doğrudan polis olarak göreve başlıyor.

SINAV GÜNÜ KURALLARA DİKKAT

Sınav alanına cep telefonu ve elektronik cihaz getirilmesi yasak. Kesici veya yanıcı maddeler de kabul edilmiyor. Bu kurallara uymayan adaylar sınav dışı bırakılıyor. Kuralların ihlali doğrudan elenme anlamına geliyor.

SÜREÇ NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Tüm duyurular yalnızca Polis Akademisi'nin resmi sitesi üzerinden yayımlanıyor. Sonuçlar, sınav tarihleri ve yeni aşamalar için adayların sistemi düzenli kontrol etmesi gerekiyor.

POMEM SINAVI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

POMEM sınav sürecinde ilk aşama nedir?
Süreç, başvurusu kabul edilen adayların ön sağlık kontrolünden geçmesiyle başlar. Bu aşamayı geçen adaylar fiziki yeterlilik parkuruna alınır ve burada başarılı olanlar mülakat hakkı kazanır.

POMEM'de başarı sıralaması nasıl belirlenir?
Nihai başarı puanı; KPSS, fiziki yeterlilik ve mülakat sonuçlarının belirli oranlarda birleşmesiyle hesaplanır. En yüksek ağırlık mülakata verildiği için sözlü performans belirleyici olur.

Fiziki yeterlilik sınavında baraj puan kaç?
Adayların fiziki parkurdan geçebilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan elde etmesi gerekiyor.

Mülakat aşamasında başarı kriteri nedir?
Sözlü değerlendirmede başarılı sayılabilmek için adayların en az 70 puana ulaşması gerekiyor.

Sınav sürecinde adaylar en çok hangi hatayı yapıyor?
En yaygın hata, duyuruları düzenli takip etmemek ve sınav günü kurallarını ihlal etmektir. Özellikle yasaklı eşyalarla sınav alanına gelmek adayın doğrudan elenmesine neden olabilir.

