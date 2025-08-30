Viral Galeri Viral Liste 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

2025 yılı öğretmen atamalarında ikinci etap heyecanı başlıyor. Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 25 bin yeni öğretmen kadrosu açıklanmış, ilk 15 bin atama için başvurular 21 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Geriye kalan 10 bin kadro için yapılan AGS sınav sonuçları 13 Temmuz'da açıklanmış olup, şimdi gözler 2025 ikinci etap öğretmen atama başvuru takvimi, branş kontenjanları ve yerleştirme sürecine çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2025 08:14
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen adaylarının uzun süredir merakla beklediği 10 bin öğretmen ataması için süreç hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak atamalarda adaylar, başvuru tarihleri, kontenjan dağılımı ve branş bazlı yerleştirmeleri yakından takip ediyor. Peki atama süreci ne zaman başlayacak ve adaylar hangi adımları izleyecek?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Atama Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?

MEB, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin resmi takvimi kısa süre içinde paylaşacak. Atama takvimi ve başvuru kılavuzu yayımlandığında adaylar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden tercihlerini yapabilecek. Eğitim camiası, tarihler netleşir netleşmez sürece dair bilgilere ulaşacak.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

MEB'in Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, konuya dair daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Kontenjanlar ve Branş Dağılımı

Adaylar, atamalarda hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacağını merak ediyor. MEB, atama takvimiyle birlikte branş bazlı kontenjanları da açıklayacak. Böylece öğretmen adayları, tercihlerini yaparken hangi alanlarda fırsat olduğunu net şekilde görebilecek.

SON DAKİKA