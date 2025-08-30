10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?
2025 yılı öğretmen atamalarında ikinci etap heyecanı başlıyor. Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 25 bin yeni öğretmen kadrosu açıklanmış, ilk 15 bin atama için başvurular 21 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Geriye kalan 10 bin kadro için yapılan AGS sınav sonuçları 13 Temmuz'da açıklanmış olup, şimdi gözler 2025 ikinci etap öğretmen atama başvuru takvimi, branş kontenjanları ve yerleştirme sürecine çevrildi.
Giriş Tarihi: 30.08.2025 08:14