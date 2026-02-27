1 kürdanla hayat kurtaran çözüm: Çatlamayan yumurtanın formülü bulundu
Kahvaltı sofralarının protein deposu, sporcu öğünlerinin vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurta, her ne kadar basit bir tarif gibi görünse de doğru teknik uygulanmadığında hüsranla sonuçlanabiliyor. İşte haşlarken çatlayan yumurtalara hayat kurtaran kürdan yöntemi!
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haşlanmış yumurta, pişirme ve soyma aşamasında bazen tam bir çileye dönüşebiliyor.
Çatlayan kabuklar ve soyulurken parçalanan bu besin için mutfak profesyonellerinden şaşırtıcı bir çözüm geldi: Kürdan yöntemi.
NEDEN KÜRDAN?
Yumurtalar soğukken kaynar suya girdiğinde oluşan ani basınç farkı, kabukların çatlamasına neden oluyor.
Haşlama suyuna eklenen bir adet kürdan, suyun kaynama sırasındaki ani hareketlerini dengeleyerek yumurtaların birbirine çarpmasını ve çatlamasını önlüyor.
SOYMA İŞLEMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Kürdanın etkisi sadece sağlam kalmasıyla sınırlı değil. Kaynama sırasında oluşan mikro hava hareketleri, yumurta zarının kabuktan daha kolay ayrılmasını sağlıyor.
Özellikle taze yumurtaların o inatçı zarları, bu yöntemle saniyeler içinde pürüzsüzce soyulabiliyor.