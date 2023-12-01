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Zeytin hırsızına fotokapanlı önlem! Zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti

A Haber
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Giriş: 01.12.2023 14:31
Zeytin fiyatlarındaki artış sonrası Mersin'deki üretici, hırsızlara karşı bahçelerde silahlı nöbete başlamıştı. Son 15 günde iki buçuk ton zeytinin çalındığı bölgede, jandarma da önlemlerini artırdı. Bölgeye çok sayıda fotokapan kuruldu.
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Zeytin hırsızına fotokapanlı önlem!
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