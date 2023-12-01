Zeytin hırsızına fotokapanlı önlem! Zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti

Zeytin fiyatlarındaki artış sonrası Mersin'deki üretici, hırsızlara karşı bahçelerde silahlı nöbete başlamıştı. Son 15 günde iki buçuk ton zeytinin çalındığı bölgede, jandarma da önlemlerini artırdı. Bölgeye çok sayıda fotokapan kuruldu.

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