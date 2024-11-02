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Zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi başladı

Zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi başladı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 10:11
Hatay'da toplanan zeytinlerden zeytinyağı üretiliyor. Zeytin yağında asit ölçümünün önemi ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan işletmeci Rafi Güngör anlattı.
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