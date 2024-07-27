27 Temmuz 2024, Cumartesi
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Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor! İstanbul güne sağanakla uyandı | Yağışlar devam edecek mi? İşte detaylar...
Türkiye genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.