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Yürek yakan acı! Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a veda

Yürek yakan acı! Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a veda

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 11:13
Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin şehit ettiği Polis Memuru Şeyda Yılmaz için, Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehit Yılmaz'ın aile yakınları fenalaştı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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