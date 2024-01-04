04 Ocak 2024, Perşembe
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Yüksekova'da en zor ameliyatlar yapılabiliyor
Hakkari Yüksekova'da inşa edilen devlet hastanesi, 2008 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Hastane en modern cihazlarla da donatıldı. Artık en zor ameliyatlar bile Yüksekova'da yapılabiliyor.