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Yüksekova'da en zor ameliyatlar yapılabiliyor

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Giriş: 04.01.2024 16:31
Hakkari Yüksekova'da inşa edilen devlet hastanesi, 2008 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Hastane en modern cihazlarla da donatıldı. Artık en zor ameliyatlar bile Yüksekova'da yapılabiliyor.
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