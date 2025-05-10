Yolda karşılaştığı ayıyı aracıyla kovaladı

Sivas'ta dün gece saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan-Keklicek Köyü yolu üzerinde Kayseri istikametine doğru ilerleyen Aydın Şimşek isimli vatandaş yol ortasında oturan bir ayıyla karşılaştı. Telefonunu çıkarıp kayıt almak isteyen Şimşek ayının koşmaya başlamasıyla onu bir süre kovaladı. Ayı bir süre sonra yoldan çıkarak izini kaybettirdi.

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