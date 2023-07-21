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Yılanı böyle sevdi! 🐍"Dişlere bak testere gibi…"

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Giriş: 21.07.2023 19:14
Vahşi doğadan herkesin korkulu rüyası olan yılanlardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde görenleri hem şaşırtan bir o kadar da korkutan görüntüler kayıtlara geçti. Bir çiftçi, tarlada çalıştığı esnada yılanla karşılaştı. Yılanı yakalayarak seven çiftçinin dillerinden dökülenler izleyenleri güldürdü. İşte o anlar…
Yılanı böyle sevdi! 🐍Dişlere bak testere gibi…
Yılanı böyle sevdi! 🐍"Dişlere bak testere gibi…"
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