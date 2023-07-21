Yılanı böyle sevdi! 🐍"Dişlere bak testere gibi…"

Vahşi doğadan herkesin korkulu rüyası olan yılanlardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde görenleri hem şaşırtan bir o kadar da korkutan görüntüler kayıtlara geçti. Bir çiftçi, tarlada çalıştığı esnada yılanla karşılaştı. Yılanı yakalayarak seven çiftçinin dillerinden dökülenler izleyenleri güldürdü. İşte o anlar…