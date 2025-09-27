Yerli SMA ilacı yolda! Milyonluk ilaç Türkiye’de üretilecek

SMA, günümüzün en ağır hastalıklarından biri olarak özellikle çocuklar için yardım kampanyalarını beraberinde getiriyor. Biz de her zaman bu kampanyalara destek olmaya çalışıyoruz. Sıradaki haberimiz ise SMA tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili. Sağlık Bakanlığı önemli bir duyuru yaptı: SMA ilaçlarında kullanılan etken madde "Nusinersen" artık Türkiye’de üretilecek.

