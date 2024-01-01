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Yeni yılın ilk haftası hava durumu! Yağışlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında hafta boyu sürecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 15:57
Yeni yıl ile birlikte uzun bir süredir etkisini gösteren güneşli ve açık hava yerini mevsim normallerine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez ve konuğu Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aktardı.
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