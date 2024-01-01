01 Ocak 2024, Pazartesi
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Yeni yılın ilk haftası hava durumu! Yağışlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında hafta boyu sürecek
Yeni yıl ile birlikte uzun bir süredir etkisini gösteren güneşli ve açık hava yerini mevsim normallerine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez ve konuğu Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aktardı.