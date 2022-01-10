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Yayın sırasında neye uğradığını şaşırdı! Kameraman kahkahayı patlattı

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Giriş: 10.01.2022 09:43
ABD'nin başkent Washington kar fırtınasının etkisi altında. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Washington muhabiri de fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Kamera kayda girdikten sonra bakın neler oldu.
Neye uğradığını şaşırdı NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
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Yayın sırasında neye uğradığını şaşırdı
Yayın sırasında neye uğradığını şaşırdı
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