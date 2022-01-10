10 Ocak 2022, Pazartesi
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Yayın sırasında neye uğradığını şaşırdı! Kameraman kahkahayı patlattı
ABD'nin başkent Washington kar fırtınasının etkisi altında. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Washington muhabiri de fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Kamera kayda girdikten sonra bakın neler oldu.