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Yayaya çarptı, ‘su alacağım’ deyip olay yerini terk etti: O anlar kamerada

Yayaya çarptı, ‘su alacağım’ deyip olay yerini terk etti: O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 02.08.2024 11:07
Tekirdağ Çorlu’da motosikletlinin yaşlı yayaya çarptığı kaza kameraya yansıdı. Su almaya gideceğini söyleyen motosikletli olay yerini terk etti.
Yayaya çarptı, ‘su alacağım’ deyip olay yerini terk etti: O anlar kamerada
Yayaya çarptı, ‘su alacağım’ deyip olay yerini terk etti: O anlar kamerada
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