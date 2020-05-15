Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında "Ne feryat edersin divane bülbül" türküsünü söyledi

A Haber ekranlarındaki Sahur Vakti programına bağlanan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, "Ne feryat edersin divane bülbül" türküsünü seslendirdi. Ünlü sanatçı Bingöl A Haber canlı yayınında söylediği türkü ile izleyiciyi mest etti.

Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında katıldığı Sahur Vakti programında "Ne feryat edersin divane bülbül" türküsünü söyledi.

"Ne feryat edersin divane bülbül" türküsünün sözleri:

Ne Feryad Edersin Divane Bülbül

Senin Bu Feryadın (Anam) Gülşene Kalsın

Bu Dünyada Eremezsen Murada

Huzuru Mahşere (Anam) Divana Kalsın

Nesin Methedeyim Bir Kaşı Kare

Şu Sineme Açtı (Anam) Onulmaz Yara

Dünya Tabip Olsa Derdime Çare

Derdimin Dermanı (Anam) Lokmana Kalsın

Bir Can İçin Geçti Canım Serinden

Vücudum Kül Oldu (Anam) Aşkın Narından

Emrah Buse İster Nazlı Yarinden

Bu Bayram Olmazsa (Anam) Kurbana Kalsın