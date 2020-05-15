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Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında "Ne feryat edersin divane bülbül" türküsünü söyledi
A Haber ekranlarındaki Sahur Vakti programına bağlanan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, "Ne feryat edersin divane bülbül" türküsünü seslendirdi. Ünlü sanatçı Bingöl A Haber canlı yayınında söylediği türkü ile izleyiciyi mest etti.
Ne Feryad Edersin Divane Bülbül
Nesin Methedeyim Bir Kaşı Kare
Bir Can İçin Geçti Canım Serinden
Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında katıldığı Sahur Vakti programında "Ne feryat edersin divane bülbül" türküsünü söyledi.
"Ne feryat edersin divane bülbül" türküsünün sözleri:
Ne Feryad Edersin Divane Bülbül
Senin Bu Feryadın (Anam) Gülşene Kalsın
Bu Dünyada Eremezsen Murada
Huzuru Mahşere (Anam) Divana Kalsın
Nesin Methedeyim Bir Kaşı Kare
Şu Sineme Açtı (Anam) Onulmaz Yara
Dünya Tabip Olsa Derdime Çare
Derdimin Dermanı (Anam) Lokmana Kalsın
Bir Can İçin Geçti Canım Serinden
Vücudum Kül Oldu (Anam) Aşkın Narından
Emrah Buse İster Nazlı Yarinden
Bu Bayram Olmazsa (Anam) Kurbana Kalsın