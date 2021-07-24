24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Yaşlı komşusunu darbeden Halil Sezai’den skandal sözler: Gerektiği şekilde dövemedim
Geçtiğimiz yıl yaşlı komşusunu sokak ortasında darbeden Halil Sezai, tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Yeniden sahnelere dönen Sezai'den skandal açıklama geldi. Yaşanan darp olayı hakkında konuşan şarkıcı, "Kafam güzeldi, gerektiği şekilde dövemedim" dedi.