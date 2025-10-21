Yaşlı kadının evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Enginar Caddesi’de bulunan 10 katlı binada ikamet eden A.Ç.’den haber alamayan yakınları eve gidince A.Ç.’yi hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede A.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tabip tarafından yapılan incelemelerde A.Ç.‘nin ölümü normal ölüm olarak değerlendirildi.

