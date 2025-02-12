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Yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu öldü

Yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu öldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 09:21
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan yaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden yaşlı adamın AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu ortaya çıktı.
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