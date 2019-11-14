Yaşayan İstanbul: Kuzguncuk

İstanbul'da dikkat etmişsinizdir bugün semt yada mahalle olan bir çok yerin isminin sonun da köy gelir. Bugün her ne kadar özelliklerini kaybetmiş olsalar da İstanbul'un göbeğinde bir köy havası solumak mümkün. Yaşayan İstanbul'da adresimiz Kuzguncuk. Adeta doğal bir platoyu andıran ve bir çoğumuzun izleyerek büyüdüğü dizi ve filmlere ev sahipliği yapan bu güzide semti Tahir İnan ve Ayhan Arıtürk sizler için gezdi.