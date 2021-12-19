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Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı

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Giriş: 19.12.2021 06:21
İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonrası oluşan kısmi göçükte 45 işçi yaralandı. Korku dolu anları anlatan maden işçisi Engin Kılıç, "Saniyelik bir olaydı ve bir anda bir patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Sonra fark ettim ki bende yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık” dedi.
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