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Yangına giden itfaiye aracı otomobil ile çarpıştı

İHA
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Giriş: 15.05.2021 00:15
Güncelleme:15.05.2021 00:16
Ankara’da yangına müdahaleye giden itfaiye aracı ile bir polis memurunun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Cebeci semtinde bulunan Talatpaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir polis memurunun kullandığı şahsi araç çarpıştı. Olay yerine ANDA Arama Kurtarma ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan polis, kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 itfaiye eri de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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