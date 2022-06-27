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Yanan orman alanı havadan görüntülendi

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Giriş: 27.06.2022 12:45
Son dakika haberi... Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınının bıraktığı izler helikopterle havadan görüntülendi.
Yanan orman alanı havadan görüntülendi
Yanan orman alanı havadan görüntülendi
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