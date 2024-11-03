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Yaklaşık 40 bin taraftarın izlediği Bursaspor maçında yangın paniği

Yaklaşık 40 bin taraftarın izlediği Bursaspor maçında yangın paniği

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 17:58
Güncelleme:03.11.2024 17:59
Bursaspor maçına katılan yaklaşık 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda kartonların yanması nedeniyle onlarca ekip teyakkuza geçti.
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