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Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı

Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 01.04.2025 13:15
Sivas’ta Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkiinde yavru ördeğin yağmur suyu hattında düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yavru ördeği kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yavru ördeği düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri sahibine teslim etti.
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Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı
Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı
Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı
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