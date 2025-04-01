01 Nisan 2025, Salı
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Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı
Sivas’ta Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkiinde yavru ördeğin yağmur suyu hattında düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yavru ördeği kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yavru ördeği düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri sahibine teslim etti.