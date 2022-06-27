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Yağışlar sürecek mi? Kırmızı kodlu uyarı ne zamana kadar geçerli?

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 15:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 ile kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Dün gece etkisi gösteren yağış sele neden oldu. Peki yağışlar sürecek mi? Gelişmeleri Ankara’da bulunan A Haber muhabiri Filiz Uçan’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Fatih Budan değerlendirdi. Budan, “Akşam saatlerine kadar aşırı yağışlar Batı Karadeniz’de etkisi gösterecek. Şu anda toprak da suya yeteri kadar doydu. Bu nedenle yağışlar olumsuz etkisini gösterecek. Gece saatlerinde ise Marmara’nın doğusunda etkili olacak.” dedi.
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