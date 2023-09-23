’Vücut yedek parçası’ üretiyorlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi, 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle "Vücut yedek parçaları" üretiyor. Merkezde geliştirilen kafatası, omurga ve çene gibi kaybedilen organlar, kişiye özel üretilip hastanın vücuduna takılabiliyor. A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş ve Taşkın Ural'ın özel haberi.