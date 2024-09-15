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Van'da yedek parça satış dükkanında korkutan yangın

Van'da yedek parça satış dükkanında korkutan yangın

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 16:07
Van’ın Tuşba ilçesindeki oto sanayi sitesindeki yedek parça satış dükkanında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Yedek parça satış dükkanında korkutan yangın
Yedek parça satış dükkanında korkutan yangın
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