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Van’da iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kendini araçtan atarak son anda kurtuldu

Van'da iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kendini araçtan atarak son anda kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 23:42
Başkale'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle İran sınırındaki mahallelerde kar kalinligi yer yer 5 metreyi geçti. Sınırda bulunan mahalle yollarının tekrar ulaşıma açılması için yapılan çalışma sırasında üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü son anda kurtuldu. Olay, Başkale ilçesinin Sualtı Mahallesinde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi yol açma çalışması yaparken bir anda dağdan çığ geldi.Tonlarca kar, iş makinesini önüne kapatırken iş makinesi operatörü son anda kurtuldu.
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Van’da iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kendini araçtan atarak son anda kurtuldu
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