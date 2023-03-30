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Uzmanlardan İstanbul için yeni tsunami senaryosu! Tehlikeyi gözler önüne serdi | Tsunami depremden kaç dakika sonra olur?

DHA
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Giriş: 30.03.2023 12:06
İstanbul'da olası bir depremin 7'nin üzerine gerçekleşebilmesi halinde 'çökme' ile gerçekleşecek tsunami senaryosu hazırlandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan senaryoya göre, denizde 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metrelik çökme olacak.
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