Uzmanlar koronavirüse karşı bol su tüketilmesini önerdi! Peki en az bir günde ne kadar su içmeliyiz? |Video

Uzmanlar koronavirüse karşı bol sıvı tüketilmesi konusunda hem fikir... Peki bir insan virüslere karşı günde ortalama ne kadar su tüketmeli? İşte yanıtı...