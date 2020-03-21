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21.03.2020

Uzmanlar koronavirüse karşı bol su tüketilmesini önerdi! Peki en az bir günde ne kadar su içmeliyiz? |Video

Uzmanlar koronavirüse karşı bol sıvı tüketilmesi konusunda hem fikir... Peki bir insan virüslere karşı günde ortalama ne kadar su tüketmeli? İşte yanıtı...

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