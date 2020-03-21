- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Uzmanlar koronavirüse karşı bol su tüketilmesini önerdi! Peki en az bir günde ne kadar su içmeliyiz? |Video
Uzmanlar koronavirüse karşı bol sıvı tüketilmesi konusunda hem fikir... Peki bir insan virüslere karşı günde ortalama ne kadar su tüketmeli? İşte yanıtı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.