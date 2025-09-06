06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları "Uyan Sunam Derin Uykudan" türküsünün hikayesi
Uyan Sunam Derin Uykudan türküsünün hikayesi

"Uyan Sunam Derin Uykudan" türküsünün hikayesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 16:13
Bir dedikodu, bir söz, bir şüphe... Bütün bir hayatı altüst etmeye yeter. Sadakatin gölgesine düşen fitne, gün gelir bir türkünün hikayesine dönüşü verir. Kimi bu türküye Erzurum'un der, kimi de Malatya ama aslında bu türkü, Anadolu'nun garip, mahzun insanlarının türküsüdür. Bir Türkünün Hikâyesi’nde bu hafta Uyan Sunam türküsünün yürek dağlayan hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uyan Sunam Derin Uykudan türküsünün hikayesi
Ankara’da sokaklar göle döndü!
Ankara'da sokaklar göle döndü!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Ankara’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Ankara’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!
300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!
Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor
Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor
Çankırı’da doğalgaz patlaması panik yarattı
Çankırı’da doğalgaz patlaması panik yarattı
Bolu’da sağanak hayatı felç etti!
Bolu’da sağanak hayatı felç etti!
Eniştesine ateş açtı: Ortalık savaş alanına döndü
Eniştesine ateş açtı: Ortalık savaş alanına döndü
Üsküdar tünelinde zincirleme kaza!
Üsküdar tünelinde zincirleme kaza!
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu!
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu!
Dünya motokros şampiyonası başladı!
Dünya motokros şampiyonası başladı!
Yine zorbalık yine hedefte bir çocuk!
Yine zorbalık yine hedefte bir çocuk!
Daha Fazla Video Göster