"Uyan Sunam Derin Uykudan" türküsünün hikayesi

Bir dedikodu, bir söz, bir şüphe... Bütün bir hayatı altüst etmeye yeter. Sadakatin gölgesine düşen fitne, gün gelir bir türkünün hikayesine dönüşü verir. Kimi bu türküye Erzurum'un der, kimi de Malatya ama aslında bu türkü, Anadolu'nun garip, mahzun insanlarının türküsüdür. Bir Türkünün Hikâyesi’nde bu hafta Uyan Sunam türküsünün yürek dağlayan hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza...

