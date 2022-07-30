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Usta sanatçı İlhan İrem’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2022 12:21
Usta müzisyen İlhan İrem ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. "Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi çok sayıda unutulmaz esere imza atan İlhan İrem, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İlhan İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de düzenlenecek.
İlhan İrem’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi
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