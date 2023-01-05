05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Usta şair Arif Nihat Asya’nın vefatının 48. yılı! Şiirin zirvesi: Bayrak

Usta şair Arif Nihat Asya’nın vefatının 48. yılı! Şiirin zirvesi: Bayrak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 13:07
Bu bayrak, bu ay ve yıldız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebediyetini işaret ediyor bize. Şehitlerin kanıyla sulanan bu bayrak ebediyeten dalgalanacak. Arif Nihat Asya demişti ki; Bayrak için, ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü… İşte o şiiri kaleme alan, o bayrak için bu eşsiz dizeleri yazan Arif Nihat Asya'nın hayat hikayesi... Büyük şairin bugün vefatının 48. yıl dönümü. Kendisini saygı rahmet ve minnetle anıyoruz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şiirin zirvesi: Bayrak
Şiirin zirvesi: Bayrak
Gasp şüphelilerine esnaftan meydan dayağı!
Gasp şüphelilerine esnaftan meydan dayağı!
Ankara’da vergi dairesinde gaz sızıntısı!
Ankara’da vergi dairesinde gaz sızıntısı!
Ümraniye’de cinayet kamerada!
Ümraniye'de cinayet kamerada!
Gram altın tarihi zirvesinde
Gram altın tarihi zirvesinde
Tekirdağ’da mide bulandıran görüntü!
Tekirdağ’da mide bulandıran görüntü!
Tekirdağ’da mide bulandıran görüntü!
Tekirdağ’da mide bulandıran görüntü!
Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet
Türkiye kahraman şehidini anıyor
Türkiye kahraman şehidini anıyor
Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle
Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle
ABD’li kardeşler miras peşinde
ABD'li kardeşler miras peşinde
Burak Özçivit’in kardeşi bakın kim çıktı?
Burak Özçivit'in kardeşi bakın kim çıktı?
Daha Fazla Video Göster