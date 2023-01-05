Usta şair Arif Nihat Asya’nın vefatının 48. yılı! Şiirin zirvesi: Bayrak

Bu bayrak, bu ay ve yıldız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebediyetini işaret ediyor bize. Şehitlerin kanıyla sulanan bu bayrak ebediyeten dalgalanacak. Arif Nihat Asya demişti ki; Bayrak için, ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü… İşte o şiiri kaleme alan, o bayrak için bu eşsiz dizeleri yazan Arif Nihat Asya'nın hayat hikayesi... Büyük şairin bugün vefatının 48. yıl dönümü. Kendisini saygı rahmet ve minnetle anıyoruz…

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