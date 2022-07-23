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Üsküdar'da 9 katlı apartmanda doğalgaz patlaması!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2022 11:50
Üsküdar’da bir binada patlama meydana geldi. 9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemeler göre 1 kişi yaralandı.
Üsküdar’da apartmanda doğalgaz patlaması!
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