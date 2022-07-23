23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Üsküdar'da 9 katlı apartmanda doğalgaz patlaması!
Üsküdar’da bir binada patlama meydana geldi. 9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemeler göre 1 kişi yaralandı.