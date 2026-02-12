Meclis’te yemin kavgasının perde arkası! Okan Müderrisoğlu O anları A Haber'de anlattı

Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı’na getirilen Mustafa Çiftçi’nin TBMM’deki yemin töreninde “CHP vandallığı” yaşandı. Meclis tarihinde görülmemiş bir skandala imza adan CHP’liler kürsüyü işgal ederek Gürlek’in yeminini engelledi. AK Partili vekiller Gürlek’in etrafından etten duvar ördüler. Çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Meclis’teki yemin kavgasının perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.