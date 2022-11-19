19 Kasım 2022, Cumartesi
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Ünlü oyucunun acı günü! Binnur Kaya’nın babasının cenazesi Adana’da defnedildi
Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Oyuncu Polat Bilgin, kahreden haberi "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" sözleriyle sosyal medyadan duyurdu. Binnur Kaya'nın vefat eden babası Mustafa Kaya'nın cenazesi ise memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.