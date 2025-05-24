24 Mayıs 2025, Cumartesi
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Üniversiteli kız Yeşilçam oyuncusunu öldürüldü! İfadesinde ne dedi?
Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı bir üniversite öğrencisi tarafından İstanbul Beşiktaş'taki evinde bıçaklandı. Sulukahya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki yakalanan genç kız ifadesinden neler söyledi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Meral Dağlılar anlattı.