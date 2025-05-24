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Üniversiteli kız Yeşilçam oyuncusunu öldürüldü! İfadesinde ne dedi?

Üniversiteli kız Yeşilçam oyuncusunu öldürüldü! İfadesinde ne dedi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 09:25
Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı bir üniversite öğrencisi tarafından İstanbul Beşiktaş'taki evinde bıçaklandı. Sulukahya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki yakalanan genç kız ifadesinden neler söyledi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Meral Dağlılar anlattı.
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Üniversiteli kız Yeşilçam oyuncusunu öldürüldü! İfadesinde ne dedi?
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