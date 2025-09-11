11 Eylül 2025, Perşembe

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu
Giriş: 11.09.2025 15:42
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 37 kilogram skunk ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
