Ümitcan Uygun ifadesinde neler söyledi? Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü araştırılıyor

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen ve uyuşturucu kullanmaktan girdiği cezaevinden 17 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Peki Uygun ifadesinde neler söyledi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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