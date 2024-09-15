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Tutuklu ağabeyin kolundaki izler anneye mi ait?

Tutuklu ağabeyin kolundaki izler anneye mi ait?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 14:51
Narin cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu olan anne Yüksel Güran hastaneye götürüldü. Annenin ağız ve dış kalıbı alınarak İstanbul Adli Tıp'a gönderildi. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.
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