31 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Turunç’ta yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor! Vatandaş da yardım ediyor

Turunç’ta yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor! Vatandaş da yardım ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2021 15:23
Marmaris Turunç'ta yangına müdahale kesintisiz sürüyor. Turunç Mahallesi’nde söndürme çalışmasına vatandaş da yardım ediyor. Yangına 3 uçak 9 helikopterle havadan da müdahale sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri canlı yayında A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye tek yürek alevlere meydan okuyor
Türkiye tek yürek alevlere meydan okuyor
İstanbul'da tramvay raydan çıktı
İstanbul'da tramvay raydan çıktı
Konya'daki katliamda Dedeoğlu ailesinin akrabası konuştu
Konya'daki katliamda Dedeoğlu ailesinin akrabası konuştu
Akılalmaz olay! Kayınvalidesinin ölümünü kaydetti
Akılalmaz olay! Kayınvalidesinin ölümünü kaydetti
Alevler yayıldı! Bir köy tahliye edildi
Alevler yayıldı! Bir köy tahliye edildi
17 ilde ormana giriş yasağı!
17 ilde ormana giriş yasağı!
Konya'daki katliamda flaş gelişme!
Konya'daki katliamda flaş gelişme!
İzmir'e meteor düştü
İzmir'e meteor düştü
Gören insanlar büyüleniyor!
Gören insanlar büyüleniyor!
Fethiye'de orman yangını
Fethiye'de orman yangını
Erbaş'tan taziye ziyareti
Erbaş'tan taziye ziyareti
22 bin 83 yeni vaka tespit edildi! Veriler açıklandı
22 bin 83 yeni vaka tespit edildi! Veriler açıklandı
Daha Fazla Video Göster