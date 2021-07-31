Turunç’ta yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor! Vatandaş da yardım ediyor

Marmaris Turunç'ta yangına müdahale kesintisiz sürüyor. Turunç Mahallesi’nde söndürme çalışmasına vatandaş da yardım ediyor. Yangına 3 uçak 9 helikopterle havadan da müdahale sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri canlı yayında A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN