31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Turunç’ta yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor! Vatandaş da yardım ediyor
Marmaris Turunç'ta yangına müdahale kesintisiz sürüyor. Turunç Mahallesi’nde söndürme çalışmasına vatandaş da yardım ediyor. Yangına 3 uçak 9 helikopterle havadan da müdahale sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri canlı yayında A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.