Turkuvaz Medya’dan şehrin ekonomisi etkinliği! A Haber Doğu’nun parlayan yıldızı Erzurum’da

Turkuvaz Medya, şehirlerin ekonomi nabzını yerinde tutuyor. A Haber’in öncülüğünde gerçekleştirilen “Şehrin Ekonomisi” etkinliği bu kez Erzurum’da yapıldı. Kentin önde gelenleri, üreticiler, iş insanları ve çalışanlar bir araya gelerek Erzurum’un ekonomisini masaya yatırdı ve kente yapılabilecek projeleri görüştü.

