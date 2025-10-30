30 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Turkuvaz Medya'dan şehrin ekonomisi etkinliği! A Haber Doğu'nun parlayan yıldızı Erzurum'da
Turkuvaz Medya, şehirlerin ekonomi nabzını yerinde tutuyor. A Haber’in öncülüğünde gerçekleştirilen “Şehrin Ekonomisi” etkinliği bu kez Erzurum’da yapıldı. Kentin önde gelenleri, üreticiler, iş insanları ve çalışanlar bir araya gelerek Erzurum’un ekonomisini masaya yatırdı ve kente yapılabilecek projeleri görüştü.