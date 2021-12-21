21 Aralık 2021, Salı
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG yeni logosuyla görüntülendi
Türkiye'nin dünya çapında heyecanla beklenen yerli ve milli otomobili TOGG yola çıkmak için hazırlanıyor. TOGG'daki yenilikler tek tek açıklanmaya devam ederken aracın yeni logolu hali ilk kez görüldü. İşte Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un yeni logolu görüntüsü.