Türkiye’nin tarım kalbi Çukurova'da patates hasadı

Türkiye’nin tarım kalbi Çukurova’nın bereketli topraklarında hummalı bir mesai başladı. Anadolu’nun dört bir yanındaki çiftçilerin yoğun hasat maratonu sürerken, gözler "sarı altın" patatesin toprakla buluştuğu Adana’ya çevrildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara inen işçiler, devasa traktörlerin yardımıyla toprağın altındaki hazineyi gün yüzüne çıkarıyor. Sofraların vazgeçilmezi patateste sezonun ilk hasadı, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de piyasalara taze bir soluk getiriyor.