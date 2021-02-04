04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye'nin nüfusu ne kadar? TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin 2020 yılı nüfusu

Türkiye'nin nüfusu ne kadar? TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin 2020 yılı nüfusu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2021 10:34
Güncelleme:04.02.2021 10:42
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin nüfus sayısını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin nüfus sayısını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Son dakika: TÜİK açıkladı! İşte Türkiyenin 2020 yılı nüfusu SON DAKİKA: TÜİK AÇIKLADI! İŞTE TÜRKİYE'NİN 2020 YILI NÜFUSU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'nin nüfusu ne kadar?
Türkiye'nin nüfusu ne kadar?
Cani koca! Sokak kan gölüne döndü
Cani koca! Sokak kan gölüne döndü
Okulda meteor paniği
Okulda meteor paniği
Gökyüzünde esrarengiz yüz
Gökyüzünde esrarengiz yüz
3 Şubat verileri açıklandı! Vaka sayısı 8 bini aştı
3 Şubat verileri açıklandı! Vaka sayısı 8 bini aştı
Bağcılar'da korkunç kaza! TIR devrildi
Bağcılar'da korkunç kaza! TIR devrildi
Geri dönüşüm fabrikasında yangın
Geri dönüşüm fabrikasında yangın
İnsan günde kaç kere yalan söyler?
İnsan günde kaç kere yalan söyler?
Yazı şaşkına çevirdi
Yazı şaşkına çevirdi
Kapadokya'da keşfedildi! En az bin yıllık...
Kapadokya'da keşfedildi! En az bin yıllık...
İzmir'de Venedik usulü ulaşım
İzmir'de Venedik usulü ulaşım
Teşkilatçı kurye ilk duruşmaya katılmadı
"Teşkilatçı" kurye ilk duruşmaya katılmadı
Daha Fazla Video Göster