Türkiye'nin nüfusu ne kadar? TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin 2020 yılı nüfusu

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin nüfus sayısını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin nüfus sayısını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.