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09.04.2020

Türkiye'den 30 ülkeye corona virüs desteği |Video

Türkiye'den dünyaya yarım eli... Dünya 1 milyon 500 binden fazla kişinin etkilendiği 90 binden fazla kişinin ise ölümüne neden olduğu corona virüs ile mücadele ediyor. 88 ülke bu kapsamda Türkiye'den yardım istedi. Türkiye ise 30 ülkeye yarım elini uzattı. İşte o ülkelerden öne çıkanlar ve yapılan

Corona virüsle mücadele kapsamında Türkiye Avrupa'dan Asya'ya Orta Doğu'dan Balkanlara kadar birçok ülkenin çağrısına yanıt verdi.

Türkiye, dev kargo uçaklarıyla tanı kitlerinden tıbbı malzemelere kadar birçok ülke malzeme yardımı yaptı. Virüsün yayıldığını ilk nokta Çin'e 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafet yardımı yapıldı.

Sınır komşumuz İran ise; 1000 tanı kiti, 4175 tulum, 20 bin önlük, 2 bin gözlük, 4000 N95 maske, 78 bin 3 katlı maske göndererek yarım çağrısını karşılıksız bırakmadı.

Avrupa ve Balkanlara da destek ilk fırsatta sağlandı. Bu kapsamda komuşumuz Bulgaristan'a 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum, 100 bin gözlük ile yardım elini uzattı.

Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Karadağ ve Makedonya'ya ise maske, hızlı tanı kiti, tulum ve temizlik ürünleri gönderilerek destek olundu. Yollanan yardımlara ise bir de Mevlana'nın notu eklenmişti. İşte bütün yardımları özetleyen o söz; "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığı ardında nice güneşler var"

Öte yandan corona virüste ağır kayıplar veren İtalya ve İspanya'ya ise toplan 450 bine yakın maske gönderilerek "Dost kara günde belli olur" atasözü hatırlatılmıştı. Türkiye gelişmiş sağlık sistemi ve alt yapısıyla corona virüsle mücadelede önce gelen ülkelerden olmaya devam ediyor.

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