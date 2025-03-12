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Türkiye’de en çok kullanılan isim ve soyisimler belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan isim ve soyisimler belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 12:57
Türkiye'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, en çok kullanılan soyad ve isimler belli oldu. Türkiye genelinde en yaygın erkek isimleri ise "Mehmet" oldu. Verilere göre; Mehmet ismini 1 milyon 285 bin 141 kişi kullanıyor. "Mustafa" 1 milyon 66 bin 554 kişiyle ikinci sırada bulunurken, "Ahmet" ise 863 bin 817 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti. En yaygın soyadı ise "Yılmaz" oldu. Yılmaz soyadını taşıyan sayısı ise 1 milyon 174 bin 516 olarak kaydedildi. "Kaya" soyadına sahip kişi sayısı 894 bin 360 olurken, "Demir" soyadını taşıyanların sayısı ise 871 bin 107 olarak kayıtlara geçti. Erkek isimleri: 1) Mehmet: 1 milyon 285 bin 141 2) Mustafa: 1 milyon 66 bin 554 3) Ahmet: 863 bin 817 Kadın isimleri: 1) Fatma: 1 milyon 164 bin 268 2) Ayşe: 915 bin 587 3) Emine: 784 bin 176 Soyisimleri: 1) Yılmaz: 1 milyon 174 bin 516 2) Kaya: 894 bin 360 3) Demir: 871 bin 107
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Türkiye’de en çok kullanılan isim ve soyisimler belli oldu
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