Türkiye’de en çok kullanılan isim ve soyisimler belli oldu

Türkiye'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, en çok kullanılan soyad ve isimler belli oldu. Türkiye genelinde en yaygın erkek isimleri ise "Mehmet" oldu. Verilere göre; Mehmet ismini 1 milyon 285 bin 141 kişi kullanıyor. "Mustafa" 1 milyon 66 bin 554 kişiyle ikinci sırada bulunurken, "Ahmet" ise 863 bin 817 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti. En yaygın soyadı ise "Yılmaz" oldu. Yılmaz soyadını taşıyan sayısı ise 1 milyon 174 bin 516 olarak kaydedildi. "Kaya" soyadına sahip kişi sayısı 894 bin 360 olurken, "Demir" soyadını taşıyanların sayısı ise 871 bin 107 olarak kayıtlara geçti. Erkek isimleri: 1) Mehmet: 1 milyon 285 bin 141 2) Mustafa: 1 milyon 66 bin 554 3) Ahmet: 863 bin 817 Kadın isimleri: 1) Fatma: 1 milyon 164 bin 268 2) Ayşe: 915 bin 587 3) Emine: 784 bin 176 Soyisimleri: 1) Yılmaz: 1 milyon 174 bin 516 2) Kaya: 894 bin 360 3) Demir: 871 bin 107

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