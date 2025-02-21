Türkiye’de Altay fırtınası! A Haber ekipleri Başakşehir’de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkisini gösterdi. Yurdun birçok kesimi beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'da hava sıcaklığı -7 dereceyi görürken kar kalınlığı 10 santimi aştı. A Haber ekipleri yurdun birçok kesiminde haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Başakşehir'den son durumu aktardı. Vural, "Şu an itibari ile o kar lapa lapa Başakşehir’in üstüne yağıyor. Başakşehir’de bu yağan kar sebebiyle bizim bulunduğumuz yerde her taraf beyaza büründü. Araçlar kısa süre içerisinde neredeyse beyaza büründü diyebiliriz. Yerlerde kar ve buz birikintisini görmek mümkün. Karın keyfini çıkaranlar da var. Kartopu oynayanlar da var. Bazı vatandaşlar da araçların üzerindeki karları temizliyor." dedi.